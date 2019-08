Imagini infioratoare! Un tanar de 25 de ani si-a dat foc in masina sub podul de pe Autostrada Soarelui! Tatal lui l-a distrus psihic si a cedat 

Un tanar de 25 de ani si a dat foc in masina sub podul de pe Autostrada Soarelui 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Baiatul a iesit din masina dupa ce si-a dat foc dar a fost prea tarziu pentru el, avea deja arsuri pe 80% din corp si n-a mai rezistat pana a ajuns Salvarea. Un tanar de 25 de ani si-a dat foc in masina sub podul de pe Autostrada! Adrian Lipan din Medgidia a postat un mesaj de adio pe chiar inainte sa-si dea foc in masina. Filmuletul cu el i-a socat pe toti cei care il cunosteau. Exclusiv! Accident GRAV cu o victima, la Iasi! Mai multe masini s-au ciocnit - FOTO / VIDEO Tanarul din Medgidia a mers cu masina sub podul de pe Autostrada Sorelui si inainte sa-si stropeasca toata masina cu benzina si sa-si dea foc a inregistrat un f ...