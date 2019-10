Imagini necenzurate cu sotia lui Stefan Banica Jr. la 5 luni dupa ce a nascut!

Lavinia Parva si-a revenit spectaculos dupa ce a devenit mamica! In urma cu aproximativ cinci luni, cantareata i-a oferit cel de-al treilea mostenitor celebrului Stefan Banica Jr.

La aproximativ cinci luni de cand a adus pe lume un superb baietel, Alexandru, cel de-al treilea mostenitor al lui Stefan Banica, Lavinia Parva se poate mandri cu o silueta de invidiat. Vedeta si-a revenit extrem de repede dupa nastere. Iar acum etaleaza un fizic demential, punandu-i astfel la punct pe cei care au criticat-o ca s-ar fi ingrasat prea mult in timpul sarcinii.

Stefan Banica si pe Lavinia Parva au iesit la o scurta plimbare cu bebelusul lor in zona Herastrau. Dupa ce au revenit la masina, artistul si superba lui sotie au intampinat mici probleme cu plierea caruciorului micutului Alexandru.

Dar, cu toate acestea, artistul pare sa se descurce de minune, mai ales cand o are alaturi pe superba lui partenera de viata, care arata de-a dreptul formidabil.

Imbracata lejer, Lavinia Parva – care era intr-o forma fizica de invidiat – a dovedit inca o data ca si-a revenit fantastic. Dupa ce a nascut, vedeta nu a zabovit prea mult si s-a implicat in noi proiecte muzicale. La scurt timp dupa ce a devenit mamica, sotia lui Stefan Banica a lansat un nou clip.

Viata celor doi s-a schimbat de cand a aparut pe lume micutul Alexandru

”Este o perioada in care s-au intensificat toate emotiile si trairile, o perioada in care, desi este recomandat sa stau mai linistita, simt ca pot muta muntii din loc. Am capacitatea, parca, sa fac de doua ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Rad mai mult, sunt foarte distrata si, totodata, parca am mai multa inspiratie. Am o perioada in care imi place mai mult ca niciodata sa compun, sa scriu texte, dar imi place sa imi petrec timpul si acasa citind sau cautand idei pentru camera bebelusului (…)

Cred ca momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodata momentele importante din viata mea. Am avut mereu certitudinea ca, daca un lucru este menit sa se intample, se va intampla cu siguranta. Aceasta minune a venit la momentul potrivit in viata noastra, fara programari sau lucruri premeditate.

Mi-am dorit, in schimb, ca acest lucru sa vina atunci cand eu sunt suficient de matura si responsabila, astfel incat sa-i ofer o educatie si o viata buna celui mic. Nu stiu daca am ajuns acolo, dar sper sa fiu o mama buna si sa-i ofer copilului meu tot ce e mai bun si mai frumos pe aceasta lume…”, a marturisit Lavinia.

