Imagini noi cu Luiza Melencu, care iti vor rupe sufletul - FOTO

A inceput sa circule pe internet un clip video nemaivazut pana acum cu Luiza, adolescenta disparuta in luna aprilie a acestui an. Imagini noi cu Luiza Melencu. Atat familia, cat si prietenii Luizei refuza sa creada ca aceasta este moarta, chiar daca au trecut mai bine de cinci luni de la disparitia ei. Se presupune ca ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, suspectul din Caracal, dupa ce a luat-o la ocazie. Barbatul si-ar fi recunoscut crima, insa ancheta de pana acum nu are niciun indiciu concret care sa indice crima. Tonel Pop, declaratii de ultim moment: Gheorghe Dinca are multe cadavre la activ Imagini noi cu Luiza Melencu De cateva zile au aparut noi imagini cu Luiza, facute cand era in viata, si au ...