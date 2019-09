IMAGINI ȘOCANTE Barbat, SPULBERAT de un șofer cu permisul suspendat, in Capitala, pe trecerea de pietoni: Conducatorul auto a fugit, dar a fost prins

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost accidentat, joi dimineață, în Capitală de un șofer care se afla la volanul unui Mercedes, deși avea permisul suspendat. Mai mult, după producerea accidentului, acesta a fugit, dar a fost prins de polițiști. Individul avea mai multe dosare pentru conducere fără drept a a unui autovehicul, iar procurorii au decis arestarea lui pentru 30 de zile.

Citește și: Andrei Caramitru îi atacă pe actorii #Rezist: Hai să facem panaramă și scandal

"În data de 24 septembrie a.c în jurul orei 06.20, un bărbat in vârsta de 64 de ani, in timp ce traversa strada Calea Vitan către bd.Energeticienilor pe trecerea pentru pietoni, marcată si semnalizata corespunzător la culoarea verde a semaforului electric pietonal a fost suprins si accidentat de conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe sos.Mihai Bravu dinspre str.Dristorului către Piata Sudului.

După producerea accidentului rutier, conducatorul autovehiculului a părăsit locul faptei fără încuviințarea organelor de politie, iar autovehiculul a fost dat în atentia polițiștilor.

În numai 10 minute de la producerea accidentului, polițiști din cadrul Secției 26, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe sos.Berceni, au reușit oprirea în trafic a autoturismului marca Mercedes, dat in urmărire, la volanul căruia se afla un bărbat in vârsta de 32 de ani.

Citește și: Omul ‘crescut’ la FBI zguduie cazul Caracal! Declarația care aruncă-n aer întreaga anchetă

Conducătorul autoturismului a fost verificat în baza de date, iar cu acesta ocazie s-a constatat ca avea dreptul de a conduce suspendat.

Tot din verificări s-a stabilit că mai avea în lucru 4 dosare penale pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat.

În cauza s-a intocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, având dreptul de a conduce suspendat.

În baza probatoriului administrat, în data de 25 septembrie, Judecătoria Sectorului 3 a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Citește și: Andrei Caramitru îi atacă pe actorii #Rezist: Hai să facem panaramă și scandal

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situatie, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", precizează Brigada Rutieră a Capitalei.