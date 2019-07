Imagini revoltatoare cu Karmen Minune la plaja. Si-a acoperit burta cu un prosop, iar apoi... - FOTO

carmen simionescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carmen Minune, gravida in 8 luni si cu tigara in gura. Si-a acoperit burta cu un prosop, de rusine, iar apoi a inceput sa fumeze. Tatal copilului a stat langa ea si nu i-a zis nimic! Ce nume poarta Karmen Minune, dupa ce s-a casatorit cu Bogdan Caplescu Karmen a fost surprinsa pe plaja, in Mamaia Nord, alaturi de sotul ei Bogdan Caplescu. Fiica lui Adrian Minune a fumat fara nicio problema, chiar daca mai are foarte putin timp si va naste. Insarcinata in 36 de saptamani, dupa cum insasi a anuntat pe Instagram, fiica manelistului Adi Minune nu a renuntat la tigari, insa nu se atinge de alcool. Solista este o graviduta sexy, arata impecabil si se simte foarte bine. Dupa cateva ore de rela ...