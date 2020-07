Imagini revoltatoare in munții Fagaraș - O femeie a cules un buchet uriaș de bujori de munte, specie protejata. Reacție dura a Salvamontului

Imaginile cu o femeie ținând în mână un buchet uriaș de bujori de munte ( Rhododendron), specie protejată, a declanșat furie pe internet iar Salvamomt Argeș a avut o reacție extrem de acidă pe pagina de facebook.

”Reamintim trogloditilor ca bujorul de munte e specie protejata si se iau amenzi grase la buget. In plus, NU se poate rasadi.

Tufele distruse de bipedul din imagine au cel putin 30 de ani si se vor usca imediat...

In ciuda legendelor, ceaiul de bujor nu mai scoala nimic, in plus, planta fiind hepato-toxica.”

Fapta revoltătore s-a produs pe Transfăgărășan la aproximativ 2.000 de metri altitudine.

Bujorul de munte este una din cele mai rare plante ale munților. Originar din zonă Balcanilor, în România se întâlnește în zonă Carpaților, la altitudini înalte, în tufe dese cu înălțimea de 20 -25 cm. Bujorul de munte mai este numit și smârdar, cocozar sau a€˜smardara și face parte din genul botanic Rhododendron, gen extrem de variat ce cuprinde diferite specii care cresc doar la altitudine înaltă și se extind din Himalaia, Caucaz, Carpați până în Munții Alpi și Pirinei.