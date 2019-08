Imagini scandaloase! Iata ce fac politistii cu o batrana

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini socante au fost facute publice, in mediul online, in care mai multi politisti au retinut cu forta o femeie care nu a vrut sa se legitimeze. Totul a avut loc in Capitala, iar imaginile au fost surprinse de un martor. In filmuletul postat pe se poate vedea cum o femeie in varsta este bruscata si obligata de trei politisti sa se urce in masina Politiei. Oamenii prezenti la fata locului au inceput sa-i certe pe oamenii legii, mai ales ca femeia care era bruscata tipa, cerandu-le politistilor sa-i dea drumul pentru ca o strang foarte tare de maini. Din primele informatii, se pare ca femeia ar fi traversat neregulamentar, iar in momentul in care politistii i-au spus sa se legitimeze, aceasta a refuzat, de aici pornind intregul ...