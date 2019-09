Imagini SOCANTE! Bataie in plina strada intre studenti - VIDEO

bataie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O camera de bord a surprins o altercatie, care a avut loc azi-noapte, in fata unui local din zona caminelor din Complexul Studentesc „Hasdeu” din Cluj-Napoca. Desi, anul universitar 2019-2020 nu a inceput oficial, studentii au revenit mai repede la Cluj-Napoca cu prea multa energie. Cativa dintre ei si-au masurat fortele, nu la invatatura, ci la un scandal care a izbucnit azi-noapte. Un tanar a fost arestat preventiv. Acesta este banuit ca l-a omorat in bataie pe fiul unui consilier local O camera de bord, probabil a unui taximetrist, a surprins altercatia, care s-a petrecut in fata unui local din 'Hasdeu'. Pe imagini se observa cum studentii se incaiera. Din fericire, evenimentele nu au d ...