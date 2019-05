Imagini socante cu hotii care au spart bancomatul din Capitala - VIDEO

imagini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hotii care au aruncat in aer luni dimineata un bancomat de pe Bulevardul Theodor Pallady din Bucuresti au sustras circa 350.000 de lei. Politia Capitalei a facut publice inregistrari video de pe camerele de supraveghere cu hotii care spargeau bancomatul. Potrivit Centrului de Informare si Relatii Publice al Politiei Romane, primul caz de acest gen, in Romania, s-a inregistrat in luna octombrie 2018, iar de atunci si pana in prezent, la nivel national au fost inregistrate, in total, 6 cazuri de distrugere si tentativa de furt calificat si 3 cazuri de distrugere si furt calificat. Acest mod de operare este unul importat din alte state ale Uniunii Europene, unde au fost comise fapte de acest gen, in ultimii ani. ...