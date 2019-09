Imagini SOCANTE cu teroristii care au ucis un roman in Afganistan - FOTO

atac terorist Jurnalistul Radu Tudor a publicat pe blogul sau, noi imagini in exclusivitate de la atentatul din Kabul. In imaginil, se vede dezastrul lasat in urma de cei cinci atacatori care au intrat in Green Village, dar si trupurile teroristilor care au ucis 16 oameni, printre care si angajatul Ambasadei Romaniei. Ministerul de Externe isi doreste, pentru diplomatul roman ucis in Afganistan, funeralii nationale Dupa un asalt care a durat mai bine de patru ore, atacatorii au fost impuscati de fortele speciale britanice. Atentie, imagini cu puternic continut emotional! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...