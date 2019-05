IMAGINI SOCANTE: Este de-a dreptul revoltator ce se intampla la Centrul de batrani "Sfantul Anton" din Iasi. Totul se petrece in timpul noptii - FOTO, VIDEO

Viorel Blajut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Aflat intr-o zona linistita si ascunsa de ochii lumii, la Centrul de ingrijire varstnici "Sfantul Anton" din Iasi se petrec lucruri de-a dreptul revoltatoare • Oamenii care locuiesc in imediata vecinatate a caminului de batrani, majoritatea cu probleme psihice, spun ca, pe timpul noptii, sunt deversate in padure dejectiile provenite de la pacienti • Scurgerile pline de fecale si urina ajung in curtile oamenilor, care sunt disperati din cauza mirosului insuportabil si a mlastinilor formate din cauza acestor scurgeri • Centrul de batrani apartine controversatului afacerist Viorel Blajut, care are mai multe afaceri in domeniul medical, iar in ciuda dovezilor concrete, acesta ...