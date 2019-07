Imagini SOCANTE! Un motociclist belgian, batut de ciobani - VIDEO

batut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un motociclist belgian a fost rupt in bataie si a ajuns la spital, dupa ce a vrut sa isi ceara scuze si eventual sa plateasca pagubele produse de doi cai care s-au speriat de zgomotul motocicletei sale si au rasturnat o caruta, in Colibita, Bistrita-Nasaud. Totul s-ar fi intamplat, ieri dupa-amiaza, atunci cand motociclistul belgian, impreuna cu doi bistriteni, se plimbau zoba din vecinatatea lacului Colibita, pe motociclete. La un moment dat, doi cai aflati pe o pasune s-au speriat din cauza zgomotului de la motoarele motocicletelor si au rasturnat o caruta. L-au batut pana l-au bagat in spital Motociclistul belgian ar fi incercat sa isi ceara scuze si eventual sa plateasca pagubele, insa a fost intampinat de ...