Imagini socante: Un procuror transmite LIVE pe Facebook de la volan, cu un copil pe scaunul din dreapta (VIDEO)

Un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș dă un adevărat recital în timp ce-și conduce propria mașină și cântă o melodie din folclorul maramureșean. Prinsă de ritmurile melodiei, procurorul Alina Mirea aplaudă în ritmul muzicii, luând mâinile de pe volanul autoturismul aflat în mers, în timp ce, pe locul din drepta, stă o copilă a cărei vârstă nu depășește 10 ani, transmite cotidianul.ro.

Imaginile postate pe pagina de Facebook a procurorului sunt datate 7 iunie, dar pot fi văzute doar de prieteni. Cel puțin două dintre ipostazele în care apare procuror contravin prevederilor Codului Rutier, mai notează sursa citată. Este vorba despre faptul că, pe distanțe mari și cu autoturismul în mișcare, Mirea conduce fără să aibă mâinile pe volanul autoturismului, punând astfel în pericol atât viața sa, cât și a fetei aflate pe locul din dreapta, iar fata nu îndeplinește condițiile impuse de legislația în viagoare pentru a se afla pe acel loc.

Procurorul Alina Mirela Mirea nu riscă doar eventuale sancţiuni contravenţionale, ci şi o cercetare disciplinară pentru "manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în afara exercitării atribuţiilor de serviciu".

Ulterior apariţiei în presă a înregistrărilor video publicare pe Facebook, procurorul Alina Mirea şi-a dezactivat contul de Facebook. Mirea are o vechime de aproape 20 de ani în magistratură. În anul 2009, s-a aflat printre procurorii remarcaţi de procurorul general Laura Codruţa Kovesi pentru "merite deosebite in perioada 2008-2009, rezultate din instrumentarea unui numar mare de cauze, un numar ridicat de rechizitorii, cauze complexe si cu impact in comunitate".