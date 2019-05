Imagini tandre cu Mocanu si Ana la Puterea Dragostei! Roxana va innebuni cand ii va vedea impreuna

Bogdan Mocanu si Ana Maria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mocanu si Ana au dansat si s-au tinut in brate in editia de astazi a show-ului Puterea Dragostei. Roxana ne-a obisnuit cu iesiri in momentul in care ii vede impreuna pe cei doi, insa a spus ca isi propune sa nu se uite atunci cand cei doi sunt impreuna pentru ca ii face rau sa ii priveasca. Vezi si: Cu ce le innebuneste Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei pe fete Mocanu a si cantat "Strangers in the Night", piesa celebra a lui Frank Sinatra. Jador le-a marturisit ca vrea si el o fata a lui. "Vreau si eu o mandra frumoasa", le-a spus Jador. "Ia pupati-va (...) Voi ati vrea", a adaugat artistul. Sursa: wowbiz.ro Daca ti-a placut articolu ...