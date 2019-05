IMAGINI TERIFIANTE cu un halterofil in timpul unui concurs: Si-a rupt piciorul in doua locuri - VIDEO

halterofil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Halterolfilul Yaroslav Radashkevich a sufeirt o accidentare teribila in timpul unei competitii ce a avut loc in Habarovsk, Rusia. In timp ce ridica 250 kg, picioarele pur si simplu i-au cedat. Atletul din Blagovescensk, un oras din regiunea Amur, Federatia Rusa, s-a ales cu un picior rupt in doua locuri si o cariera terminata in haltere, dupa ce a ridicat 250 kg. SUPER VIDEO! Accidentare HORROR in NBA! Spectatorii nu au mai putut privi spre teren! Ce s-a intamplat! Sportivul rus a povestit pentru amur.info ce a dus la accidentarea cumplita. El a declarat ca a simtit o durere in tibie, cu doua saptamani inaintea competitiei, insa a ignorat-o gandindu-se ca este o entorsa. In urma accidentarii, Radashkevich ...