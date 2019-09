Imaginile disperarii! Gestul unui barbat dupa ce vede o strada asfaltata - VIDEO

Barbat asfalt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O inregistrare realizata in comuna Horgesti din judetul Bacau a devenit virala dupa ce cel care a postat-o pe a surprins imagini cu un barbat care se aseaza in genunchi si saruta asfaltul proaspat, conform Mediafax. Persoana care a postat imaginile pe si-a intitulat postarea „Bucuria asfaltului”. Pe filmare se vede cum un barbat se aseaza in genunchi, isi face cruce de mai multe ori si saruta asfaltul proaspat. In timp ce face asta, barbatul multumeste de mai multe ori „doamnei Luminita”. Pe filmare se aud vecinii barbatului care rad de gestul acestuia. Cei care comenteaza postarea sustin ca imaginile au fost surprinse in comuna Horgesti din judetul Bacau. Persoana care a posta ...