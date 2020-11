Imaginile iadului din spitalul Piatra Neamț. Mai mulți pacienți in stare grava așteapta transferul

Unul dintre saloanele de Terapie Intensivă pentru pacienții covid de la Spitalul Județean Piatra Neamț arată ca și cum s-a topit în explozia în care șapte pacienți covid intubați au murit pe loc. Televiziunea locală Exploziv TV a postat pe Facebook mai multe imagini care arată că temperatura incendiului a fost foarte mare, acesta fiind […] The post Imaginile iadului din spitalul Piatra Neamț. Mai mulți pacienți în stare gravă așteaptă transferul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.