Imbolnavirile de COVID-19 de la bordul portavionului nuclear Theodore Roosevelt arata modelul de raspandire al SARS-CoV-2

Testarea rapidă a întregului echipaj al portavionului nuclear american atacat de coronavirus Theodore Roosevelt a dezvăluit un indiciu important despre pandemie, scrie Reuters. Majoritatea cazurilor pozitive de până acum se numără printre marinari asimptomatici, spun oficialii. Posibilitatea ca Sars-CoV-2 să se răspândească cu repeziciune în rândul unei populații în mare parte tinere, persoane sănătoase, care The post Îmbolnăvirile de COVID-19 de la bordul portavionului nuclear Theodore Roosevelt arată modelul de răspândire al SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.