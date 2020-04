“Imigrantii i-au salvat viata lui Boris Johnson”

Jurnalistii americani au realizat un articol in care au mentionat ca prim-ministrul britanic este astazi in viata datorita a doi asistenti NHS imigranti, neo-zeelendeza Jeny McGee si portughezul Luis Pitarma, care au stat langa el la Terapie Intensiva 48 de ore. In acelasi articol, ziaristii de la The Washington Post subliniaza inca o data importanta imigrantilor in NHS, citandu-l pe Chaand Nagpaul, presedinte al British Medical Association, care a spus ca majoritatea doctorilor care au murit de coronavirus incercand sa salveze vieti nu sunt britanici.