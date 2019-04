Imnul intalnirii cu papa Francisc la Iasi - 1 iunie 2019

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe langa pregatirea spirituala, logistica si tehnica a intalnirii cu papa Francisc, si cantarea are un loc special in crearea atmosferei de sarbatoare la acest eveniment. Aproximativ 200 de persoane din intreaga Dieceza de Iasi sunt implicate in pregatirea corului si a cantarilor pentru intalnirea cu papa Francisc de la Iasi - 1 iunie 2019. Se obisnuieste ca in diferitele locuri pe care le viziteaza papa Francisc sa se realizeze un imn special pentru intalnirea cu Sanctitatea Sa. Si pentru ocazia sarbatorii intalnirii cu papa Francisc de la Iasi, din ziua de 1 iunie 2019, s-a elaborat un imn care sa marcheze acest eveniment istoric pe care il vor trai credinciosii din Dieceza Romano-Catolica de Iasi si toti oamenii de bunavointa ...