Imobiliare.ro: Cu cat s-au majorat chiriile din marile centre universitare. Cea mai mare crestere anuala, in Iasi

Imobiliare ro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe fondul cererii crescute generate de revenirea studentilor, chiriile apartamentelor din marile centre universitare tind, in general, sa se majoreze usor la inceput de toamna. Fata de perioada similara a anului trecut, insa, datele Imobiliare.ro arata ca in prima jumatate din septembrie 2019 chiriile medii solicitate pentru apartamentele cu una, doua si trei camere (construite pana in anul 2000) prezinta, in general, majorari mai mici de 10% – singura exceptie de la „regula” fiind observata in cazul locuintelor tricamerale din Iasi. De mentionat este ca, pe unele segmente de piata, pretentiile proprietarilor se situeaza, in medie, la acelasi nivel ca anul trecut. Ca si in materie de va ...