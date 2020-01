IMPACARE - Nadal a intalnit-o pe fetita pe care a lovit-o din greseala joi, a facut un selfie cu ea si i-a daruit o sapca

Rafael Nadal a întâlnit-o pe Anita, fetiţa de mingi pe care a lovit-o din greşesală, a făcut un selfie cu ea şi i-a dăruit o şapcă, potrivit news.ro

“Am avut şansa de a o întâlni pe ea şi de a-I întâlni familia astăzi. Sunt bucuros că ea este bine după cel mai înfricoşător moment pe care l-am trăit pe terenul de tenis. Annita este o fată curajoasă!”, a scris Nadal pe Twitter.

Potrivit presei australiene, Anita Birchall, în vârstă de 13 ani, a declarat după incidentul de joi că a fost impresionată de bunătatea lui Nadal. “A fost incredibil”, a afirmat ea.

Fetiţa de mingi l-a întâlnit din nou vineri pe Nadal, iar acesta i-a dăruit o şapcă pe care a scris: “Amicei mele, Anita. Toate cele bune”.

Mama fetei, Olga, a declarat pentru 7news.com.au că Rafael Nadal a fost “foarte drăguţ”. “A arătat bunătate şi grijă prin felul în care a reacţionat. Eu nu am fost pe teren lângă ea, dar el i-a ridicat şapca, a verificat dacă este bine şi a sărutat-o dulce”, a spus ea.

Marca notează că Nadal a petrecut câteva minute cu Anita şi cu familia acesteia.

Rafael Nadal a lovit din greşeală o fetiţă cu mingea în cap în timpul meciului jucat joi în turul doi al turneului Australian Open. În imaginile distribuite pe reţelele de socializare, se poate vedea cum Nadal a trimis din greşeală mingea către fetiţă, iar aceasta a fost lovită în zona capului. Vizibil speriat, Nadal s-a dus imediat la fetiţă ca să verifice dacă este în regulă. După ce fetiţa i-a spus că este bine, sportivul a sărutat-o pe obraz.

Nadal, numărul 1 mondial, s-a calificat în turul trei la Australian Open. El este pentru a 14-a oară în turul trei la primul Grand Slam al anului. Nadal a trecut în turul doi de Frederico Delbonis,scor 6-3, 7-6 (4), 6-1. În turul al treilea, el va evolua împotriva conaţionalului său Pablo Carreno Busta.

