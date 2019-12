Impachetarile corporale – relaxare și hidratare in sezonul rece (P)

În sezonul rece, pielea corpului devine deshidratată și uscată, așa că are nevoie de un plus de atenție. Crema de corp folosită după duș parcă nu mai e suficientă și atunci ar fi cazul să apelezi la câteva ședințe de împachetări corporale. De ce? Pentru că îți vor exfolia pielea, o vor hidrata și îi vor reda elasticitatea. Și, în plus, tu te vei bucură de un super răsfăț perfect pentru vremea rece.