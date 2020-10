Impact Developer Contractor incepe lucrarile de constructie la primele 209 apartamente Boreal Plus din Constanta. Proiectul aduce o premiera pe piata locala

Impact Developer & Contractor, singurul dezvoltator imobiliar din România listat la Bursa de Valori București, a început lucrările la primele 3 blocuri din ansamblul rezidențial Boreal Plus din nordul Constanței. Contractul de antrepriză în valoare de 9,5 mil. Euro a fost încheiat cu firma de construcții Premium Invest Concept.Inițiativa Impact de a vinde o parte (16.806 mp) din terenul alocat proiectului Boreal Plus, către retailer-ul Kaufland, este o premieră pe piața locală. Aceasta face parte din noua strategie de dezvoltare rezidențială prin care Impact facilitează accesul rezidenților la cele mai importante servicii de retail și petrecerea timpului liber.La începutul lunii septembrie, Boreal Plus a primit autorizația de construcție, iar luna aceasta și Kaufland a obținut această autorizație, astfel încât ambele proiecte pot începe lucrările. În consecință, Impact Developer & Contractor a ales compania Premium Invest Concept pentru a construi prima etapă a proiectului de blocuri Boreal Plus din Constanța. Valoarea contractului este de 9,5 milioane de lei și prevede lucrările de construcții necesare predării la cheie a primei etape a ansamblului.