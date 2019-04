Impactul deciziei CCR asupra marilor dosare de corupție - Ce condamnari ar putea fi anulate daca CCR admite sesizarea lui Florin Iordache

Decizia CCR privind completurile de 3 judecători specializate ar putea duce la reluarea unor dosare în care s-a dispus deja prima sentință, dacă aceasta va fi de admitere a sesizării lui Florin Iordache. În unele cazuri, in instanță, deja s-a invocat această excepție.

Cel mai cunoscut dosar este cel în care este judecat liderul PSD. Liviu Dragnea a fost condamnat, în prima instanță, la 3 ani și 6 luni de închisoare, iar cauza se judecă în apel, fiind aproape de final. Avocații președintelui PSD au ridicat problema completurilor specializate în fața instanței, fiind chiar unul dintre motivele de apel.

Și alte persoane publice, vizate în dosare penale, ar putea beneficia de decizia CCR, dacă se va constata existența unui conflict juridic.

"In situatia in care decizia CCR ar fi de declarare a completurilor de 3 ca fiind neconstitutionale si nelegal constituite, atunci toate persoanele ce au cauzele in faza apelului pot invoca in fata judecatorilor aceasta nulitate absoluta a compunerii completurilor de judecata, fapt ce va cauza pronuntarea unei solutii de casare, cu trimitere la rejudecare la instanța de fond a acestor dosare. In situația în care o persoană a invocat această excepție pe parcursul procesului, indiferent de ce etapa a procesului si ulterior ramanerii cauzei definitive, indiferent de cat timp a trecut de la acest moment, persoana poate folosi procedura de revizuire avand in vedere exceptia de neconstitutionalitate. In situatia in care hotărârile sunt definitive, iar decizia inca nu a fost comunicată sau a fost comunicată în ultimele 30 de zile de la momentul pronunțării, se poate folosi calea contestației în anulare", a explicat, pentru STIRIPESURSE.RO, avocatul Cristian Ene.

Și Darius Vâlcov, al cărui dosar se afla în faza de apel, ar putea cere ca judecata din prima instanță să se reia. Pe fond, consilierul premierului a fost condamnat la 8 ani de închisoare.

Elena Udrea și Alina Bica ar putea solicita rejudecarea din prima instanță, chiar dacă au fost condamnate definitiv. Cele două au pe rolul instanței, în stadiu de judecată, contestații în anulare, astfel că pot beneficia de hotarâre.

Pe de altă parte, DNA ar putea invoca aceeași decizie pentru reluarea dosarelor în care s-au dat decizii de achitare.