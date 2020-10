Implant militar in PNL: Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, va fi cap de lista la parlamentare

„Tehnocratul” Nicolae Ciucă, ajuns ministru al Apărării pe filiera Cotroceniului, va dechide lista PNL la Senat în Dolj, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, spun surse politice. Orban spune că este onorat de decizia lui Ciucă de a se înscrie în PNL şi că îl va propune „personal” drept candidat pentru un mandat de senator. Liderul PNL a precizat că în Biroul Politic Naţional se va decizie care este organizaţia pe listele căreia va candida ministrul Apărării.

„Domnul ministru Ciucă este coleg cu noi, a luat decizia de a veni alături de noi în PNL. Este o onoare pentru mine că domnul ministru Ciucă a decis să facă acest pas de implicare. Domnul Ciucă şi-a servit ţara şi până acum şi îşi va servi ţara şi de acum încolo. Va fi candidat la Parlament. Personal, ca preşedinte al partidului, îl voi propune candidat pentru Senat”, a declarat duminică după amiază preşedintele PNL; prim-ministrul Ludovic Orban.

Nicolae Ciuca (53 de ani) a fost sef al Statului Major al Apararii. S-a nascut in 1967, in localitatea Plenita din judetul Dolj.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Apararii, Ciuca a fost avansat la gradul de general in 27 noiembrie 2015.

Acesta a detinut urmatoarele functii: ianuarie 2011 - ianuarie 2014 - comandant Divizia 2 Infanterie "Getica", Buzau; februarie 2009 - ianuarie 2011 - comandant al Brigazii 282 Infanterie Mecanizata "Unirea Principatelor" , Focsani; martie 2007 - februarie 2009 - loctiitor al comandantului Brigazii 282 Infanterie Mecanizata "Unirea Principatelor", Focsani; octombrie 2006 - martie 2007, imputernicit sef de stat major, Brigada 2 Infanterie "Rovine", Craiova; octombrie 2004 - octombrie 2006 - sef operatii, Brigada 2 Infanterie "Rovine", Craiova; ianuarie 2004 - iulie 2004 - comandant al batalionului infanterie participant la misiunea din Irak.

De-a lungul activitatii sale, Nicolae Ciuca a primit mai multe distinctii: Emblema de Onoare a Informatiilor Militare, Emblema de Onoare a Logisticii; Emblema de Onoare a Fortelor Aeriene; Semnul onorific "In Serviciul Patriei" pentru 25 de ani de activitate; Emblema de Onoare a Medicinei Militare; Emblema de Onoare a Fortelor Navale; Emblema de Onoare a Comunicatiilor si Informaticii; Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Cavaler; Emblema de merit "In Serviciul Armatei Romaniei" cls. a III-a; Emblema de merit "In Slujba Pacii" cls. a III-a; Emblema de Onoare a Statului Major General etc.

Ciuca a absolvit Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova si, ulterior, Scoala Militara de Ofiteri Activi "Nicolae Balcescu" Sibiu. Pe CV-ul sau, apar in perioada 1993-1995, cursurile Academiei de Inalte Studii Militare, Facultatea Interarme, Specialitatea Arme Intrunite, Bucuresti. Acesta are si un doctorat in stiinte militare cu lucrarea "Dimensiunea angajarii Armatei Romaniei in operatii intrunite multinationale.