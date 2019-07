IMPORTANT! Celebrul medic Monica POP ne invata cum sa ne FERIM de cancer: „Exista o legatura intre…” Mare atentie, ca toti FACEM GRESEALA ASTA!

monica pop

Monica Pop, renumit profesor doctor si medic oftalmolog si director al Spitalului de Oftalmologie din Bucuresti, atrage atentia in privinta pericolelor la care se expun persoanele care au imunitatea scazuta.

Dupa ce a reusit sa invinga de doua ori cancerul, medicul oftalmolog a ajuns sa cunoasca foarte multe lucruri despre aceasta boala nemiloasa.

Astfel, Monica Pop sustine ca persoanele care sunt depistate si diagnosticate cu cancer au in trecutul lor cateva lucruri in comun: au avut imunitatea scazuta, au lucrat in stres, nu s-au odihnit si nu s-au alimentat corespunzator.

Monica Pop a iesit invingatoare in lupta cu cancerul. Indragitul medic oftalmolog a povestit ce i s-a intamplat in toata acea perioada in care a aflat ca sufera de o boala grava si ce a facut ca sa se vindece!

– Si cand nu imi era foarte bine, eu spuneam ca sunt foarte bine. Pentru ca mi-am creat un mod de gandire, de viata, asa am invins. Nu am stat acasa nicio zi. A doua zi dupa externare, dupa interventiile chirurgicale, m-am dus la serviciu. Am condus eu, asa cum am putut. Colegul care m-a operat mi-a zis sa stau acasa doua luni! Am zis: bine, bine, stai tu, daca vrei! A doua zi m-am dus la lucru! Eu am facut mai bine decat mi-a spus colegul meu, chiar daca el avea intentii bune. Sfatuiesc pe toata lumea sa faca asa cum am facut eu, daca se poate fizic. Decat sa stai acasa si sa te gandesti… Nu e bine! Eu nu am stat in concediu, nici nu vreau sa aud de asa ceva. Oamenii au inteles ca se poate trai si altfel. Nu stai acasa si astepti sa mori!

