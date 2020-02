Important este sa nu starnesti rasul, in loc de admiratie, La 48 de ani, Silvia Ionita spune pas operatiilor estetice

De obicei, prezentatoarele de stiri se feresc de interventiile estetice prin prisma contractelor de munca, prin care li se stipuleaza ca nu au voie sa-si schimbe foarte tare fizionomia. Silvia Ionita recunoaste ca ar mai face mici ajustari, dar amana momentul.

In schimb, tine o dieta permanenta, pentru a avea o silueta impecabila.

Ajunsa la aproape 48 de ani, varsta pe care o va implini in luna octombrie, Silvia Ionita se gandeste tot mai serios la ziua in care va trebui sa accepte trecerea timpului si sa ceara ajutor specializat, la cabinetul medicului estetician:

“Te uiti in oglinda si iti doresti sa dai timpul inapoi. Incep sa am o parere buna despre interventiile estetice si, daca va fi nevoie, voi recurge si eu la variante ajutatoare. Mi se pare civilizat sa faci discret o astfel de operatie, astfel incat sa nu starnesti rasul in loc de admiratie.

Nu ma opun subiectului. Nu am mers in nici un cabinet pana acum, dar cand voi simti nevoia o voi face. Am multa grija de mine si cred ca, inainte de a apela la un medic estetician, trebuie sa ne ingrijim atat pe interior cat si pe exterior”, a declarat prezentatoarea stirilor Kanal D.

Mai in gluma, mai in serios, Silvia Ionita recunoaste ca este gurmanda si ca nu concepe ideea de infometare, lucru pe care nu-l recomanda niciunei femei. Iar atunci cand simte ca face excese culinare, se roaga la Dumnezeu ca tot ce a mancat sa nu se depuna pe formele ei.

“Era gluma, cat sa te ajute Dumnezeu in astfel de situatii? Am inceput sa elimin toate lucrurile care schimba formele doamnelor, adica ce este mai bun: dulciuri si carbohidrati.

Incerc sa imi traiesc viata fara aceste alimente. Evident ca nu reusesc intotdeauna si atunci ma uit in sus. Am grija sa nu mananc ce imi schimba formele, nu am o reteta, o dieta-minune, dar am grija la cantitate si calitate”, a mai povestit Silvia Ionita.

Nu se pregateste pentru proba «costumului de baie»

Chiar daca multe femei incep curele de slabire imediat dupa sarbatorile de iarna, pregatindu-se din timp pentru a arata impecabil pe plaja, Silvia Ionita nu are asta drept tel, ci pur si simplu isi doreste sa se simta bine in pielea ei si sa aiba o imagine decenta in fata publicului. Cu atat mai mult cu cat vacantele sale nu se desfasoara in cele mai exotice destinatii.

“Nu merg in locatii fistichii, pentru ca trebuie sa ai o anumita siguranta ca ceea ce gasesti va fi ceea ce iti doresti. Mi-ar placea sa merg in destinatii exotice, dar pentru asta e nevoie de timp. Cele cateva zile pe care le am, le petrec in destinatii apropiate, in Europa”, a mai povestit Silvia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.