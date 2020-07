Importurile de produse lactate, oua si miere au crescut cu 25 la suta in primele trei luni din 2020 fata de aceeasi perioada din 2019

Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), la solicitarea AGERPRES.