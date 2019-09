Impostorul ar fi fost prins! Alexandru Cumpanasu NU are Bacalaureat, dar are facultatea terminata

Alexandru Cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informatii surprinzatoare despre Alexandru Cumpanasu, personajul tot mai prezent in spatiul public in urma tragediei de la Caracal: desi a predat cursuri la un colegiu al MAI, barbatul nu ar fi avut acest drept, potrivit studiilor care reies din CV-ul sau. Se pare ca Alexandru Cumpanasu, candidat la alegerile prezidentiale, nu numai ca nu are studii superioare, dar nu are nici macar diploma de Bacalaureat. Cei de Realitatea TV spun ca, potrivit unor surse, Daniel Breaz, fost ministru al Educatiei, ar fi recunoscut situatia. De altfel, in CV-ul lui Cumpanasu apare doar un atestat profesional de programator-analist, obtinut la Colegiul National “Ionita Asan” din Caracal, judetul Olt. In ...