Impotriva coruperii limbajului public

Cei mai multi oameni sunt obisnuiti cu abuzul de limbaj pe care il implica propaganda politica. Nu in zadar scria W.H. Auden ca "exista un singur rau... care n-ar trebui vreodata invaluit in tacere, ci mereu combatut public, iar acela este "coruperea limbajului". Oamenii accepta, in general, ca pana si in cele mai bune perioade, politicienii isi propun - macar partial- sa-si insele ascultatorii, sa bagatelizeze succesele adversarilor, sa prezinte cele mai mari esecuri in culori pozitive, si asa ...