Impozitarea pensiilor speciale, votata in Senat. Decizia finala, in Camera Deputaților

Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de primă Cameră sesizată, iniţiativa legislativă prin care sunt taxate pensiile speciale cuprinse între 7.000 şi 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depăşeşte 10.000 de lei, cu 50%. În favoarea actului normativ au votat 76 de senatori şi 16 s-au abţinut, conform Agerpres. Propunerea legislativă prevede instituirea unei