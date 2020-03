IMPRESIONANT. Procesiune pe strazi, cu icoana Maicii Domnului și cantece bisericești in difuzoare. VIDEO

Un procesiune impresionantă a fost organizată, sâmbătă, de călugării unei mănăstiri din județul Vâlcea, pe străzile din municipiul Râmnicu Vâlcea. Imaginile primite pe o rețea de mesagerie socială sunt de-a dreptul tulburătoare, în condițiile actuale, în care slujbele bisericești sunt oficiate fără public, iar credincioșii din România se roagă la Dumnezeu pentru izbăvirea de epidemia The post IMPRESIONANT. Procesiune pe străzi, cu icoana Maicii Domnului și cântece bisericești în difuzoare. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.