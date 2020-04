Impreuna Constanta, prima platforma de suport comunitar dedicata constantenilor. Cum poti ajuta sau sa fii ajutat

“Această pandemie a subliniat cât de conectați suntem unii cu ceilalți. Acest lucru vine să ne demonstreze, încă o data, de puterea pe care o avem dacă suntem uniți și dacă acționăm împreună. Așa cum statul acasă al nostru, al tuturor are forța de a opri o pandemie, așa și solidaritatea noastră, formată din gesturi mici și la îndemână, are forța de a aduce întreaga comunitate împreună. Împreună Constanța este mai mult decât o platformă de suport comunitar. Este o platformă de dialog comunitar. Este o agora online unde putem să intrăm în dialog și să găsim soluții, împreună pentru problemele comunității noastre. Această platformă va rămâne un canal de dialog mult timp după ce această pandemie va trece, pentru că e important să știm că acesta este locul unde problemele tutor întâlnesc soluții dedicate” a declarat Bogan Huțucă.

“Cred cu tărie că nu mai este timp să stăm pe margine. Avem nevoie unii de ceilalți și bunăstarea noastră depinde de noi toți. Oamenii au nevoie să înțeleagă că mobilizarea aceasta are un potențial social imens. Protecția socială începe prin grija fiecăruia dintre noi pentru vecinii noștri, pentru apropiații noștri, pentru medicii noștri, iar asta ne face cu adevărat o comunitate” a declarat Mihai Lupu, un distins membru al comunității de business din Constanța. “Suntem într-un moment de cumpănă și trebuie să ne evaluăm prioritățile. Stăm acasă dar în același timp trebuie să îi ajutăm pe cei care sunt în linia întâi în lupta cu noul coronavirus. Orice mască, orice echipament este o șansă în plus să ne menținem personalul medical sănătos. Medicii, asistenții și infirmierele pot primi de la noi, pe lângă echipament care le poate salva viața, și o infuzie de curaj de care au mare nevoie în aceste momente. E important să înțelegem că un sistem medical nu se poate realiza peste noapte și de aceea orice ajutor este esențial.” a declarat Septimiu Bourceanu, unul dintre managerii cu experiență în sistemul medical local.

“Experiența mea de navigator m-a învățat un lucru esențial – atunci când ai grijă de cei de lângă tine, toată lumea e în siguranță. Acum suntem cu toții pe un vas aflat în furtună și de aceea modul în care vom răspunde acestei provocări va fi decisiv pentru felul în care vom traversa aceste ape tulburi. Comunitatea constănțeană are nevoie de răspunsuri, de implicare și de soluții, iar Împreună Constanța îi pune față în față pe cei care pot oferi ajutor cu cei care au nevoie de ajutor. Sunt bucuros că pot să fiu parte din această inițiativă și mă voi implica deplin în a crește această platformă” a declarat Ionuț Rusu, managerul celei mai importante firme de crewing din Constanța.

Pe 8 aprilie a fost lansată prima platformă de suport comunitar dedicată comunității locale, la Constanța. Împreună Constanța vine în sprijinul medicilor de familie, printr-o campanie de strângere de fonduri pentru dotarea acestora. De altfel, există numere de telefon la care cei aflați în dificultate pot suna, dar și antreprenorii pot primi consultanță gratuită în vederea accesării facilitărilor fiscale pe care autoritățile le-a pus la dispoziție.Platforma reunește specialiști în finanțe, economie, psihologie și asistență socială și are 3 piloni de suport social.este dedicat antreprenorilor. Astfel, prin intermediul platformei, toți antreprenorii afectați de pandemia COVID-19 pot accesa consultanță gratuită în vederea accesării facilităților fiscale puse la dispoziție de autorități.este dedicat persoanelor aflate în dificultate. Pentru acestea, platforma a pus la dispoziție 4 numere de telefon: 0739 139 221, 0739 139 221, 0739 139 223, 0739 139 224. Solicitările persoanelor vor fi preluate de voluntarii din call center și împreună cu aceștia vor fi identificate soluții pentru fiecare nevoie în parte. În plus, pentru persoanele vulnerabile, platforma pune la dispoziție consiliere psihologică.este dedicate eforturilor comunitare de a sprijini personalul medical din prima linie. Astfel, platforma are și componentă de strângere de fonduri pentru achiziționarea de echipamente medicale ce vor fi donate medicilor de familie.Pentru a sprijini strângerea de fonduri pentru echipamentele medicale atât de necesare pentru personalul sanitar aflat în prima linie a luptei împotriva pandemiei COVID-19, platforma Împreună Constanța are opțiune de donații. Sumele vor fi utilizate pentru achiziția urgentă a echipamentelor medicale.Acestei inițiative i s-au alăturat șidin Constanța, precum și. Prin intermediul acestor asociații se va realiza distribuirea echipamentelor medicale achiziționate din donații.“Salut inițiativa acestei platforme de coagulare a eforturilor cu și pentru constănțeni. Este benefic să vedem cum comunitatea se coagulează și lucrează împreună. Fiecare dintre noi poate juca un rol important, printr-un gest foarte simplu. Orice donație contează în această luptă, la finalul căreia, cu siguranță avem ocazia să ieșim mai uniți. Medicii de familie au nevoie de sprijin cât mai urgent și este important că inițiatorii acestei campanii au înțeles acest lucru și i-au trecut în topul priorităților.” a declarat Adriana Câmpeanu, președintele Asociației Sofya Tomitana.Totodată, pentru a marca debutul campaniei, pe data de 08.04.2020 au avut loc primele acțiuni de donare a echipamentelor achiziționate din donațiile realizate de inițiatorii platformei Împreună Constanța . Astfel, peste 8000 de măști de unică folosință și peste 20.000 de seturi de mănuși au fost achiziționate pentru a fi donate cabinetelor medicilor de familie din județul Constanța.Inițiatorii proiectului sunt lideri locali de opinie și antreprenori cu expertiză care au hotărât să își unească eforturile pentru a contura prima platformă de suport comunitar din Constanța. Astfel,sunt cei care au coagulat resursele din această platformă și au pus la punct toată infrastructura necesară, astfel încât constănțenii să beneficieze de suport integrat.Pentru mai multe detalii, accesați www.impreunaconstanta.ro Fondurile strânse din donații vor fi administrate și utilizate deîn scopurile acestei campanii.