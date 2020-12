Impreuna cu clubul am decis rezilierea contractului pe cale amiabila, spune Dan Petrescu dupa anunțul finanțatorului CFR Cluj

Tehnicianul Dan Petrescu şi-a anunţat, luni, plecarea de la CFR Cluj, afirmând că şi-a reziliat contractul pe cale amiabilă, potrivit news.ro.

"Împreună cu clubul am decis rezilierea contractului pe cale amiabilă. Ca să oprim orice speculaţie, nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia. Cred că este mai bine pentru club, pentru jucători, pentru mine ca în acest moment fiecare să meargă pe drumul lui.

Aş vrea să mulţumesc clubului CFR Cluj pentru aceşti trei ani minunaţi petrecuţi împreună, sunt mânndru, mândru şi fericit pentru tot ce am făcut aici în toţi aceşti trei ani.

Aş vrea să-i mulţumesc în primul rând patronului CFR Cluj, care a avut încredere în mine şi m-a ajutat în toate momentele, indiferent care au fost ele, bune şi rele.

De asemenea, aş vrea să le mulţumesc tuturor jucătorilor, care au fost minunaţi în aceşti trei ani, pentru că eu, cum se ştie, sunt un antrenor mai dificil şi ei au reuşit să mă suporte atât de mult şi aş vrea să le mulţumesc fanilor CFR Cluj, celor care au crezut şi m-au ajutat în aceşti trei ani fantastici.

Viaţa merge înainte, plec cu capul sus de la Cluj, sunt fericit de ceea ce am realizat şi într-o zi sper să mă întorc să antrenez, de ce nu? În viaţa de antrenorat încă sunt tânăr, cred că mai pot să antrenez mulţi ani de acum încolo şi în momentul ăsta îmi doresc o mini-vacanţă, dacă pot.

În acelaşi timp, sunt un antrenor liber, e clar că dacă apare o ofertă de nerefuzat mâine, la cum mă cunosc eu pe mine, e posibil să o accept. Dar cel mai important este să mă liniştesc şi să mă gândesc şi la mine în această perioadă. Pentru că în această perioadă cred că am dat mai mult clubului decât mie şi familiei.

Am stat foarte mult la club, nici în pandemie nu am plecat din Cluj, deci am fost tot timpul aici. De aceea cred că merit şi eu o vacanţă. În acelaşi timp, urez succes echipei în campionat şi în Europa League să se califice mai departe", a declarat Petrescu, pentru contul oficial de Facebook al clubului.

Dan Petrescu şi-a început al doilea mandat la CFR Cluj în martie 2019. Sub conducerea lui, echipa a câştigat campionatul în sezoanele 2018/2019 şi 2019/2020 şi s-a calificat în grupele Ligii Europa după fiecare titlu.

În ultima perioadă, formaţia ardeleană a pierdut cinci din ultimele şase meciuri, două în campionat, două în Liga Europa, cu AS Roma, scoruri 0-5 şi 0-2, şi unul în Cupa României.

CFR Cluj ocupă locul 3 în Liga 1, cu 21 de puncte după 11 etape şi după FCSB, 27 de puncte, şi CS Universitatea Craiova, 25 de puncte.

Formaţia CFR Cluj a fost eliminată, duminică, de echipa Poli Iaşi în 16-imile de finală ale Cupei României. Ieşenii s-au impus cu scorul de 1-0.

Meciul s-a disputat la Cluj-Napoca, la solicitarea campioanei, care va juca, joi, în Liga Europa, pe teren propriu, cu ŢSKA Sofia.

Golul a fost marcat de Calcan, în minutul 64.

Petrescu a mai condus CFR Cluj în sezonul 2017/2018, când de asemenea echipa a câştigat campionatul.