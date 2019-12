"Impreuna suntem mai puternici. Acasa sau in strainatate!" Interviu cu un voluntar in Europa

Omul sfinteste locul si nu asteapta ca schimbarea in bine sa vina de la altii, ci o aduce chiar el, in peticul lui de lume. "Sadeste in comunitatea ta valorile pe care vrei sa le vezi crescand", ne indeamna Stefania Moise, unul dintre voluntarii care schimba Romania la firul ierbii, din interiorul sau din afara ei.