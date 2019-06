Impuscaturi aproape de casa Gabrielei Firea. Trei persoane au fost transportate la spital

arma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou incident in care a fost folosita o arma s-a produs sambata noapte in judetul Ilfov unde, pe fondul unui conflict mai vechi si al consumului de alcool, un barbat a tras asupra unui grup de persoane cu un pistol airsoft, dupa o discutie aprinsa in fata casei agresorului. Trei persoane la spital. Breaking news! Atac armat intr-o scoala din SUA! Un elev a fost ucis Pe fondul unui conflict mai vechi, dar si al consumului de alcool, un barbat a tras, sambata noapte, asupra unui grup de persoane in urma unei discutii aprinse purtate in fata casei agresorului, unde se afla cu tatal si fratele sau. Trei persoane au fost ranite usor,acestea ele fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Incidentul a ...