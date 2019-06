Imputernicitul Germaniei pentru problemele imigrantilor de origine germana - Rolul comunitatii germane din Romania este de a fi cetateni loiali statului roman

Împuternicitul Guvernului Federal al Germaniei pentru problemele imigranţilor de origine germană şi minorităţi, Bernd Fabritius, a declarat joi, la Sibiu, că este foarte mulţumit să constate că "defăimările adresate minorităţii germane din România în ultimul timp" aparţin deja trecutului, el mulţumind societăţii civile româneşti pentru că "a dezavuat aceste poziţii nejustificate.

"Am fost foarte mulţumiţi în Comisia mixtă bilaterală că defăimările adresate minorităţii germane în ultimul timp aparţin trecutului şi că rolul important al minorităţii germane în societatea românească este recunoscut în mod constant. Am mulţumit comunităţii evreieşti pentru faptul că s-a aliniat minorităţii germane din România şi a apărat-o de aceste defăimări cu totul nejustificate. Rolul membrilor comunităţii germane din România este de a fi cetăţeni loiali statului român", a afirmat oficialul federal, într-o conferinţă de presă susţinută la Sibiu, la finalul reuniunii Comisiei interguvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România.

De asemenea, Bernd Fabritius a ţinut să sublinieze că "derapajele unor reprezentanţi" de la nivelul politicii româneşti nu ar fi trebuit niciodată generalizate.



"Ţin să subliniez că derapajele unor reprezentanţi nu ar fi trebuit niciodată să fie generalizate şi doresc să mulţumesc societăţii civile din România pentru faptul că a dezavuat aceste poziţii nejustificate, e important că societatea României a stat alături de minoritatea germană", a spus împuternicitul Guvernului Federal al Germaniei, care este copreşedinte al Comisiei interguvernamentale româno-germane. El a amintit şi de rolul minorităţii germane în crearea statului modern român în urmă cu 100 de ani.



La rândul său, ministrul pentru Afaceri Europene al României, George Ciamba, copreşedinte al Comisiei interguvernamentale, a precizat că atacurile la adresa comunităţii germane nu reprezintă în niciun caz poziţia autorităţilor române, care apreciază rolul comunităţii germane.



"Am constatat că aceste atacuri au încetat şi este un lucru important, pentru că noi întotdeauna am spus - am subliniat în mai multe rânduri, inclusiv la lucrările comisiei mixte de la Berlin (din 2018 - n.red.) - că aceste atacuri trebuie dezavuate şi că nu reprezintă în niciun caz poziţia autorităţilor române, fiindcă pentru noi întotdeauna a fost foarte important rolul comunităţii germane. Vorbim aici de o punte de legătură între România şi Germania, dar şi de consacrarea unui model de cooperare privind respectarea drepturilor persoanelor aparţinând unei minorităţi", a afirmat ministrul Ciamba.



El a amintit că această comisie mixtă interguvernamentală a fost înfiinţată în urma semnării de către România a tratatului de bază cu Germania, "primul tratat de bază important semnat de România". De asemenea, oficialul guvernamental român a amintit de rolul comunităţii germane în recunoaşterea statului unitar român în 1919 şi de faptul că această comunitate a fost loială statului român în ultimii 100 de ani.



La lucrările Comisiei mixte interguvernamentale desfăşurate joi la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu au mai fost prezenţi ambasadorul român la Berlin, Emil Hurezeanu, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Cord Meier-Klodt, reprezentanţi ai Ministerelor Educaţiei, Culturii şi ai altor autorităţi guvernamentale din România cu atribuţii în asigurarea respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii germane, precum şi ai autorităţilor locale din judeţele în care există comunităţi de etnici germani.



De asemenea, au mai fost prezenţi preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Paul Jurgen Porr, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor de saşi şi şvabi din România care s-au stabilit în Germania în ultima jumătate de secol.