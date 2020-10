Imunitatea la Covid dureaza și mai puțin decat au crezut specialiștii. Inca o asemanare cu gripa comuna

Proporția persoanelor din Anglia cu anticorpi pentru Sars-CoV-2 a scăzut cu mai mult de un sfert în decurs de trei luni, au dezvăluit cercetătorii, alimentând îngrijorările legate de reinfecție, scrie The Guardian. Aceasta este concluzia la încheierea unei noi etape a studiului React-2, care se bazează pe rezultatele testelor de anticorpi la domiciliu, provenind de […] The post Imunitatea la Covid durează și mai puțin decât au crezut specialiștii. Încă o asemănare cu gripa comună appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.