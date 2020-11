imunitateprinmiscare INTERVIU Ionut Stroe (MTS): Inactivitatea fizica este o amenintare pentru societate, nu doar o ingrijorare

Penultimul loc ocupat de România la capitolul sedentarism printre ţările europene reprezintă o ameninţare pentru societate, nu doar o îngrijorare, a declarat, într-un interviu pentru AGERPRES, ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe. El vorbeşte despre "un plan de ţară" pe care MTS l-a pus în aplicare pentru a schimba 'statistica neagră' în ceea ce priveşte sportul de masă, care poate pune o presiune în plus pe sistemul de sănătate. Stroe a precizat că promovarea activităţii fizice în rândul populaţiei a fost "abandonată" în ultimii 30 de ani şi că este obligaţia MTS să acţioneze în acest sens. Referitor la infrastructura necesară pentru practicarea sportului de masă, ministrul Ionuţ Stroe spune că România poate atrage în perioada 2021-2027 fonduri europene în valoare de miliarde de euro pentru terenurile de sport şi centrele de tineret. În ceea ce priveşte pandemia de coronavirus, Stroe a afirmat că vede sportul ca pe un fel de antidot, fiind o alternativă la stat în casă. AGERPRES: Cât de importantă credeţi că este practicarea sportului ca mijloc de păstrare a unei vieţi sănătoase? Ionuţ Stroe: Cred că sportul este principala modalitate de a te păstra sănătos şi este gratuită, este la îndemâna oricui. Aş parafraza celebra vorbă spunând că probabil o oră de sport azi îţi economiseşte 2 dolari pe medicamente mai târziu. E valabil acelaşi lucru şi pentru starea fizică şi pentru cea psihică. Sportul e calea sigură prin care să rămânem sănătoşi şi să ne păstrăm şi o stare de spirit bună, să nu ajungem, de exemplu, la depresie. ONU şi UE în rapoartele lor recente spun că sportul e contributor direct, în timpul pandemiei, la ceea ce numesc "well-being" - pentru că nu e vorba doar de nişte exerciţii fizice. Le spun tuturor, de orice vârstă: faceţi-vă o oră pe zi timp pentru exerciţii fizice sau mişcare, nu veţi regreta! AGERPRES: Conform ultimul raport Eurostat, România ocupă penultimul loc în Europa la capitolul sedentarism. Consideraţi că este îngrijorător? Ionuţ Stroe: Este o ameninţare pentru societate, nu doar o îngrijorare. Pentru că vorbim de generaţii care vor fi predispuse la boli, de o presiune în plus pe sistemul de sănătate. La copii, această statistică se traduce în foarte puţină activitate fizică şi sportivă, mai puţină interacţiune şi mai puţină socializare, iar pentru înalta performanţă într-o bază de selecţie extrem de redusă. Cu siguranţă, sportul este cheia pentru a schimba această statistică neagră şi de aceea am spus recent că readucerea tinerilor pe terenul de sport este un veritabil "plan de ţară". AGERPRES: Cum apreciaţi rolul statului în promovarea sportului de masă în anii de după Revoluţie? Ionuţ Stroe: Privind în urmă, sportul de masă a fost abandonat treptat în 30 de ani şi de aceea eu l-am repus imediat drept cap pe listă în toate preocupările ministerului şi partenerilor noştri. În acest an de mandat, deşi e criză, am început să facem lucruri aplicate şi ţintite către tineri şi copii: vouchere pentru echipamente sportive, finanţare pentru federaţii ţintit pentru zona de copii şi juniori, discuţii cu Ministerul Educaţiei pentru competiţiile de copii. Vom relua, de exemplu, acel program care fusese o iniţiativă OK - Pierre de Coubertin, dar care fusese şi acela abandonat fără motiv pe parcurs. Îl vom revitaliza şi redenumi drept Generaţia 28. AGERPRES: În ce măsură instituţia pe care o conduceţi este reprezentativă pentru sportul de masă şi care sunt strategiile pe care le are în acest sens? Ionuţ Stroe: Cred că în acest moment, prin efortul nostru din ultimul an, MTS redevine centrul de gravitaţie pentru promovarea sportului de masă. O văd ca pe o obligaţie şi doar MTS poate amplifica la nivel naţional acest efort şi acest mesaj. Strategia este una simplă: să aducem copiii înapoi pe terenul de sport, prin programe directe ale MTS, cum este cel pentru vouchere, prin programe ale federaţiilor pe care să le finanţăm, prin parteneriate cu Ministerul Educaţiei şi COSR, dar şi cu parteneri din societatea civilă. Există mult entuziasm în zona civică şi vreau să îl multiplicăm şi prin programele noastre. Am găsit sprijin între foştii mari sportivi care vor să contribuie şi care deja s-au implicat benevol în a multiplica mesajul campaniei noastre. Aş sublinia şi deschiderea spre fondurile europene a MTS, din care vom reface atât baze sportive, cât şi pentru tineret. E vorba de miliarde de euro care pot fi atrase între 2021-2027 pentru terenurile de sport şi centrele de tineret. AGERPRES: Credeţi că oamenii se simt reprezentaţi de MTS ca fiind un organism care se ocupă şi de sportul de masă sau e o instituţie percepută ca fiind una a elitelor din sport? Ionuţ Stroe: În mandatul meu preocuparea a devenit egală pentru amândouă. Simt că partenerii şi beneficiarii MTS încep să simtă acest lucru. Cred că în ultimii ani a existat în mod real o neclaritate deoarece MTS a acţionat foarte mult din inerţie şi nu a mai avut un rol pro-activ în multe zone unde ar fi trebuit. Nici pentru sportul de masă, nici pentru marea performanţă. Este o greşeală oricum să le separi, să crezi că poţi să te ocupi doar de înalta performanţă, omiţând ani de zile, decenii, sportul de masă. Lucrăm să reparăm această greşeală istorică. AGEPRES: Practicarea sportului individual a fost exceptată din lista de restricţii chiar şi în perioada de carantină, au mai fost şi alte măsuri de încurajare a sportului de masă având în vedere că există studii care demonstrează beneficiile aduse de aceste practici în contextul pandemiei? Ionuţ Stroe: Eu privesc sportul ca pe un fel de antidot la pandemie, drept cealaltă faţă a acestei pandemii, cea pozitivă, partea care ne dă motive de optimism. Este unul din instrumente de luptă pe care le avem contra pandemiei ca fenomen cu impact social, nu doar din punct de vedere medical. Am avut de aceea o strategie foarte simplă: să deschidem sportul cât mai repede, atât la nivel amator, în bazele sportive, cât şi la nivel de profesionist şi competiţional. Sunt 9 ordine de ministru al sportului şi al sănătăţii care au reglementat foarte bine cum se poate face sport. Toate au avut în vedere să facem un efort să păstrăm activitatea fizică, antrenamentele, să existe alternativa la stat în casă. Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, derulează, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, o campanie de informare publică privind beneficiile practicării sportului asupra sistemului imunitar, în contextul pandemiei de COVID-19. Conform celui mai recent Eurobarometru, efectuat de Comisia Europeană în 2018, România se află pe locul 2 în ceea ce priveşte sedentarismul. Potrivit datelor, mai mult de 63% dintre români nu practică niciodată nicio formă de activitate fizică. AGERPRES (A, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu) Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO