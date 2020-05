Imunolog roman susține ca a finalizat, prin forțe proprii, vaccinul antiCOVID-19 și este primul voluntar

Profesorul Virgil Păunescu, directorul Centrului de cercetare ONCOGEN de la Timișoara, susține că și-a inoculat primele doze din vaccinul sintetizat în clinica pe care o conduce și că acesta funcționează. Într-o lungă postare pe pagina sa de Facebook, doctorul Păunescu acuză lipsa de interes, dar și absența oricărui sprijin din partea autorităților române, deși echipa […] The post Imunolog român susține că a finalizat, prin forțe proprii, vaccinul antiCOVID-19 și este primul voluntar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.