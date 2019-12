In 2008 era supranumita „Regina telenovelelor romanesti” si era considerata una dintre cele mai atragatoare romance . Cat de mult s-a ingrasat Diana Dumitrescu!

Ce a fost si ce-a ajuns! In urma cu un deceniu, Diana Dumitrescu avea Romania la picioare, fiind supranumita „regina telenovelelor” din tara noastra.

Si era, in acelasi timp, una dintre cele mai atragatoare reprezentante ale sexului frumos de pe plaiurile noastre mioritice. Lucru care, in ziua de azi, nu prea se mai poate spune.

Dupa ce a bifat roluri de mare calibru in telenovele precum „Regina”, „State de Romania”, „Aniela”, „Pariu cu Viata” sau „Iubire si Onoare”, blondina a intrat intr-un mare con de umbra, din care nu a reusit sa iasa nici in ziua de astazi. In ciuda tentativelor disperate, ce-i drept.

Asa se face ca a ajuns, actualmente, sa isi castige painea din rolurile – din ce in ce mai rare – din piesele de teatru, lucru care paleste in comparatie cu ceea ce se intampla in urma cu un deceniu.

Si mai grav este ca problemele de natura profesionala si-au pus amprenta asupra fizicului Dianei, actrita luand kilograme serios in ultima perioada. Lucru pe care il recunoaste, de altfel.

„Cu sinceritate va spun, ca tot timpul asta petrecut cu mine, dar in care totusi m-am neglijat, si-a spus cuvantul. M-am ingrasat si nu imi este rusine sa o spun.

Parca am facut-o intentionat. As manca orice oricand oricat, nu ma pot abtine de la cartofi prajiti. Daca imi pui o farfurie de cartofi prajiti in fata si stau si ma uit la ei si ma uit si hai ia unul… si zic gata nu mai vreau si mai stau si mai iau unul si nu pot„, recunoaste Diana Dumitrescu.

