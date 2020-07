In accidentul petrecut marti seara la Murghiol, Tulcea, unul dintre navigatori a fost depistat baut

Accidentul petrecut marti seara in zona localitatii Murighiol, in urma caruia a fost activat Planul Rosu de interventie, a avut loc pe fondul unor neintelegeri in deplasare intre conducatorii celor doua ambarcatiuni, unul dintre acestia fiind depistat baut, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea.