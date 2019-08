In aceste momente se receptioneaza lucrarile la Casa Dosoftei din centrul Iasului - FOTO

se receptioneaza lucrarile la Casa Dosoftei 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: In aceste momente se receptioneaza lucrarile la Casa Dosoftei din centrul Iasului. La eveniment sunt prezente oficialitatile locale. Stire intiala: In cursul zilei de astazi, vor fi receptionate lucrarile la Muzeul "Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul", muzeu aflat in centrul municipiului Iasi. Cladirea administrata de Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) Iasi este subordonata Consiliului Judetean. Lucrarile de restaurare ale muzeului au fost finalizate, iar autoritatea judeteana va receptiona proiectul pentru a putea redeschide apoi muzeul marelui public. Lucrarile au inceput in vara anului trecut, dupa ce Consiliul Judetean a emis o ...