In atentia pacientilor cu afectiuni ONCOLOGICE!

Pacientii bolnavi de cancer (indiferent ca trebuie sa inceapa sau urmeaza deja un plan de chimioterapie si/sau radioterapie) au posibilitatea de a cerede la medicii specialisti de renume mondial de la Anadolu Medical Center ce vor veni la Constanta, marti 21 mai 2019:Evenimentul este organizat de Medic Center - reprezentantul oficial pentru Romania al Clinicii Medicale Anadolu din Turcia, cu sediul in Constanta, strada Timisana nr. 34, Cladire BRD.Persoanele interesate de consultanta gratuita din partea echipei de medici specialisti din cadrul clinicii Anadolu Medical Center sunt rugati sa isi faca programare la 0735 550 999 / 0241 543 920 sau pe adresa office@mediccenter.ro . Programarile se vor face pe baza dosarului medical tradus in limba engleza.Traducerea in limba romana va fi asigurata in cadrul evenimentului.Str. Timişana, nr. 34, incinta cladirii BRD, et. 4Telefon: +4 0241 543 920 / +4 0241 543 930Mobil: 0735 550 999Email: office@mediccenter.roWebsite www.anadolu-medical-center.ro