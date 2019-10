„In avionul meu s-a urcat un domn bine imbracat insotit de o fata murdara si trista. El nu o lasa deloc sa vorbeasca, raspundea in locul ei. Mi s-a parut dubios, asa ca m-am dus la baie si… Am aflat… Bine ca am observat”

O insotitoare de bord a reusit sa salveze o adolescenta de 14 ani care ajunsese pe mainile unor persoane dubioase, care se ocupau cu lucruri mult in afara legii.

Fata devenise victima traficului de persoane si totul s-a petrecut intr-un avion de pe ruta Seattle-San Francisco. Stewardesa in varsta de 49 de ani a observat foarte bine ca adolescenta arata de parca tocmai trecuse prin iad.

Iata ce a povestit chiar salvatoarea, Sheila Frederick: ,,Ea era insotita de un barbat mai in varsta, care nu o lasa sa vorbeasca deloc. El raspundea la toate intrebarile mele. Barbatul era foarte bine imbracat, in timp ce fata arata mizerabil, avea parul gras si ravasit”.

Sheila Frederick continua: ,,Ceva in mintea mea imi spunea ca ceva nu era in regula cu ea. Dupa privire mi-am dat seama ca fetita trecea printr-un adevarat iad. Asa ca am decis sa actionez, fara sa stau prea mult pe ganduri”.

Insotitoarea de zbor a incercat sa intre in vorba cu cei doi pasageri suspecti, dar fata nu raspundea niciodata.

Sheila a mers in toaleta avionului si a lasat un mesaj pentru copila, il scrisese pe oglinda. Imediat dupa ce a iesit, i-a facut acesteia un semn discret, adolescenta a inteles ce ii cerea, asa ca s-a dus la toaleta si i-a raspuns lui Sheila ca se afla in mare pericol si ca are nevoie de ajutor.

Imediat apoi, Sheila i-a informat pe piloti despre ce se intampla in avion, acestia au alertat politia din San Francisco, si la terminal oamenii legii il asteptau deja pe barbat atunci cand a aterizat avionul. In cele din urma s-a dovedit ca fata provenea dintr-o familie saraca si ca urma sa ajunga in mana unor proxeneti.

Barbatul responsabil a fost retinut si condamnat. Spiritul de observatie al Sheilei Frederick a salvat viata unei fete care este astazi studenta la un colegiu din Statele Unite.

Statisticile arata ca, in fiecare an, intre 600.000-800.000 de persoane sunt victimele traficantilor de carne vie.

