In bisericile ortodoxe romane din Franța nu sunt oficiate slujbele din Saptamana Patimilor

Atât cei care sunt în izolare acasă sau la locul de muncă, cât şi românii din străinătate se pregătesc de Paştele ortodox, pe care-l vor petrece în funcţie de măsurile luate de autorităţile din ţările în care trăiesc, în contextul epidemiei.

Franţa este una dintre cele mai lovite, fiind pe locul trei în Europa ca număr de decese, potrivit romania-actualitati.ro.

Citește și: Trăiască banii de la stat! O firmă controlată de către Sebastian Ghiță dă lovitura pe timp de pandemie! .

În bisericile ortodoxe române de pe teritoriul francez nu sunt oficiate nici slujbele din Săptămâna Patimilor şi nici din noaptea de Înviere.

Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", din centrul Parisului, este neobişnuit de goală într-o săptămână ca aceasta, când aşteptăm una din cele mai importante sărbători pentru creştinii ortodocşi.

Din nefericire, românii nu vor putea veni aici în număr mare, ca în fiecare an, nici în noapte de Înviere, aşa cum nici catolicii nu s-au putut aduna săpătmână trecută în bisericile lor.

Părintele Iulian Nistea îi cheamă pe toţi enoriaşii români să fie împreună cu sufletul.

Citește și: Ludovic Orban a luat foc! Șefii din Poliție i-au nesocotit ordinele

Iulian Nistea: Aceste sărbători ale Învierii Domnului le vom petrece la casele noastre. În schimb, toate bisericile şi toate parohiile şi aici unde trăim noi, la Paris, în Franţa, şi ţările din Europa Occidentală, s-au pus la punct ca să transmită slujbele prin internet, prin diferite platoforme, unii pe Facebook, alţii pe YouTube, prin Zoom, sau alte platforme. Comunicăm mult în grupurile parohiale cu credincioşii, ca să participăm împreună la slujbe, ca şi cum am participa în biserică, să ne rugăm în acelaşi timp. La începutul acestei săptmămâni, mitropolitul nostru, Înalt Preasfinţitul Iosif, a trimis o scrisoare către credincioşi, în care le explică cumva semnificaţia fiecărie zile din Săptămâna Patimilor. I-am îndemnat pe credincioşi fiecare să aibă un altar de rugăciune, un loc de rugăciune, unde pune icoanele, unde să pună o candelă, pe care să o aprindă la fiecare rugăciune, la fiecare denie pe care o facem în Săptămâna, aceasta, Mare, şi, apoi, de la această candelă, în noaptea aceia, a Învierii, când se vor stinge toate luminile şi ne vom ruga împreună, atunci şi ei să ia Lumină. Credincioşii noştri sunt împrăştiaţi pe zeci şi sute de kilometri, nu sunt parohii teritoriale cum sunt în România, unde se pot organiza voluntari într-un cariter şi să meargă să ducă Lumina sau Paştile, aici nu se va putea face aşa ceva. În Franţa şi în Paris restricţiile de deplasare sunt pentru o rază de un kilometru maxim, marea majoritate a creştinilor nu au biserica /.../ şi nu pot să meargă la biserică, deci. Dacă trăim zilele acestea cu rugăciune, cu siguranţă, vom primi bucuria aceea pe care am primit-o în fiecare an la Înviere. Pentru că ce primi la Înviere nu sunt, în primul rând, cărnurile şi brânzele şi ouăle şi lumina lumânării, ci este bucuria care este în suflet şi este bucuria Învierii şi aceasta o să o primim prin felul în care trăim în inima noastră zilele acestea, ale Postului Mare şi ale Săptămânii Patimilor.

Reporter: Biserica română "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", aflată în apropierea Cartierului Latin, în plin centrul Parisului, este alături de cele rusă şi greacă, una dintre cele trei catedrale ale ortodoxiei din capitala franceză.

Citește și: Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor - Ce este interzis să faci în această zi .

Fostă catolică, construită în jurul anului 1380, biserica a fost cumpărată de Regatul României în 1892, iar, de atunci, se ţine aici slujbe în limba română de către preoţi români.

De la început a fost o punte spirituală între România şi Franţa, iar în anii dictaturii comuniste, un centrul de rezistenţă creştină şi un sprijin real pentru mulţi dintre refugiaţii politici.

Realizator: Un Paste în siguranţă le dorim şi noi tuturor celor care sunt acum şi vor fi online, alături de postul naţional de radio.