In ce calitate l-a batut Anamaria Prodan pe antrenorul Dan Alexa? Prodanca nu figureaza pe lista intermediarilor FRF

Anamaria Prodan Reghecampf, 46 de ani, a socat opinia publica din Romania dupa ce i-a aplicat un pumn in figura antrenorului Astrei Giurgiu, Dan Alexa, 39 de ani.

Sotia lui Laurentiu Reghecampf este cunoscuta ca agenta de jucatori, dar si a antrenorului Dan Alexa.

Numele Anamariei Prodan nu figureaza insa pe lista intermediarilor inregistrati la FRF, nici la persoane fizice, nici la persoane juridice. Anamaria Prodan se prezinta pe site-ul prodanmanagement.ro ca ”Agent FIFA si impresar al celor mai importanti jucatori din Romania”.

FRF nu a mai acceptat-o pe Anamaria Prodan Reghecampf pe lista intermediarilor din cauza conflictului de interese care exista intre meseria de impresar si cea de antrenor a sotului ei, Laurentiu Reghecampf.

Surse din cadrul FRF sustin ca Anamaria Prodan era inregistrata, la un moment dat, ca intermediat la Federatia engleza de fotbal.

Sambata, imediat dupa incident s-a spus ca cearta dintre cei doi ar fi izbucnit din cauza unor discutii ca de la antrenor la impresar. S-a vehiculat si varianta unei crize de gelozie din partea Anamariei Prodan, provocata de faptul ca Alexa era asteptat in parcare de o alta femeie.

In lumea fotbalului se vorbeste de multa vreme despre o relatie extraconjugala intre sotia lui Reghecampf si antrenorul Astrei, negata insa vehement de cei vizati.

Patronul Astrei Giurgiu, Ioan Niculae, astepta lamuriri:

”Pozitia mea fata de acest incident este una confuza in acest moment, deoarece nu stiu care este obiectul scandalului. Mi-au fost prezentate diferite variante. Una dintre ele ar fi ca Dan Alexa i-ar fi reprosat Anamariei ca a adus la Astra jucatori din cauza carora n-au fost rezultate sezonul trecut. Ceea ce nu este adevarat. Pe mine nu m-a presat nimeni sa iau jucatori de nicaieri. Nu am avut fotbalisti impresariati de Anamaria Prodan. Daca e asa, s-ar putea ca Dan Alexa sa suporte consecintele. Astept un referat de la presedintele clubului, Dani Coman. Nu pot spune acum daca va fi dat afara sau nu. Vreau sa stiu despre ce e vorba. Daca e ceva personal intre ei e cu totul altceva, daca e vreo treaba legata de clubul Astra e altceva”, a precizat Ioan Niculae, pentru Libertatea.

Noi amanunte ies la iveala dupa lovitura incasata de Dan Alexa, din partea Anamariei Prodan. S-a aflat ce i-a spus de fapt impresara acestuia, inainte de incidentul care a luat cu asalt presa din Romania in ultimele doua zile.

Potrivit unor persoane care au asistat la scena, auzind replicile, Prodanca ar fi spus urmatoarele chiar inainte sa-l loveasca pe Alexa. „Ti-am spus sa nu mai faci? Ti-am spus!?”, ar fi tunat impresara, potrivit Wowbiz.ro.

Anamaria Prodan a explicat la GSP LIVE: ”Au fost discutii clare despre transferuri. Dan nu mi-a vorbit urat. Cand s-a intamplat asta, erau multi oameni acolo. Mi-am cerut scuze in secunda doi. I-am zis ca nu stiu ce s-a intamplat.

Nu e primul conflict pe care il am cu un barbat. Imi doresc atat de mult ca Dan sa aiba succes, incat am avut iesirea asta. A fost un moment de deznadejde. Sunt in continuare managerul lui. V-ati gandit vreodata ca un astfel de episod ar putea umbri relatia noastra, cat am construit noi doi impreuna?”.

