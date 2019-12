In ce conditii sta Andreea Mantea in Turcia, atunci cand filmeaza pentru ”Puterea Dragostei”: ”Aici maninc, aici dorm, aici…”

Andreea Mantea se afla in Turcia, filmand pentru ”Puterea Dragostei”, iar ziua de munca insumeaza aproximativ 10 ore pe zi. Departe de casa, vedeta a povestit ca reuseste sa se ”gospodareasca” in asa fel incat sa-si creeze un spatiu intim unde sa se poata relaxa atunci cand revine de la job.

Vedeta nu este pretentioasa, iar strictul necesar ii este de ajuns. Importanta este linistea pe care o descopera atunci cand se intoarce de la filmari, iar faptul ca il are pe micul David aproape conteaza cel mai mult.

”Aici mananc, aici dorm, aici… Asta este, de fapt, garsoniera mea. Ati intrat si va invit mai intai pe hol. Ca orice om, am si eu, cate una, cate alta. De pe hol, mergem in living, unde am o canapea. Uite am si o patura, fiindca si dorm pe patul acesta. Nu am ce sa fac, intre filmari, nu mai plec acasa, raman aici, sa ma odihnesc un pic. David, baietelul meu, mai ramane la gradinita si aici, dorm, dar de fapt nu pe canapeaua aceasta, pe cealalta, din coltisorul celalalt. Am si o masa de machiaj, unde ma aranjez, imi fac parul si toate cele, singura, fiindca asa mi-a placut dintotdeauna”, spune vedeta.

”Un pat mic, unde stau zilnic”

Andreea Mantea este lipsita de inhibitii si demonstreaza aceeasi sinceritate dezarmanta cu care si-a obisnuit fanii. Ii place sa doarma ”cu picioarele in sus” si considera ca ”locul ei” ii asigura gradul necesar de confort.

”Este practic zona mea! Am si dormitor, cu un pat mic, unde stau zilnic. Stiti ca este sanatos sa dormi cu picioarele in sus si, pe undeva, eu respect regula aceasta. Am si dressing, am si baie, am borcane, am cani de facut ceai, caci vorba aia… suntem in Turcia. Aici sunt rochiile pe urmatoarele doua saptamani, pantofii si am si cercei. A… sa va mai spun un secret, asistenta mea mi-a facut o surpriza, fiindca stateam cu cerceii intinsi peste tot pe aici, sa va arat unde mi-i tin acum, sa nu radeti, dar nu aveam unde. Acesta este ”locul” meu”, a marturisit Andreea Mantea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.