In ce ordine apar simptomele coronavirusului

Oamenii de stiinta au analizat evolutia coronavirusului odata intrat in organism pe zile.

Potrivit informatiilor oferite de cercetatori, cele mai comune simptome sunt febra, tusea seaca si problemele de respiratie, insa pacientii pot avea doar unul sau doua simptome daca fac boala.

Cercetarile sustin ca 80% dintre cazuri sunt usoare, insa si acestea sunt dureroase si dureaza mult.

Iata cum evolueaza boala, conform cercetatorilor din China, dupa zilele de incubatie (care variaza, de la 5 la 14 zile)

Ziua 1 - Simptomele incep usor. Apare febra, tusea seaca si o respiratie mai rapida. Posibil si dureri musculare si oboseala. Inainte de aceste simptome, unii pacienti au avut diaree sau ameteli cu doua zile inainte.

Ziua 3 - Dupa doar trei zile de la aparitia simptomelor initiale au fost internate in spital cazurile grave.

Ziua 5 - In cazurile severe, simptomele de raceala devin din ce in ce mai greu de suport, in special problemele de respiratie.

Ziua 8 - Pacientii cu cazuri severe dezvolta pneumonie sau sindrom respirator acut, o conditie care necesita intubare.

Ziua 10 - Daca pacientii au simptome severe, sunt mutati la terapie intensiva. Acesti pacienti incep sa aiba dureri abdominale si pierderea poftei de mancare. Tot aici apar cele mai multe decese.

Ziua 17 - Pacientii incep sa isi revina si unii sunt chiar externati.

Ziua 27 - Este cea mai lunga perioada in care pacientii din China au ramas internati.

